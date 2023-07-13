藝人KID（林柏昇）今年初喜迎兒子誕生，升格新手爸，時常在社群PO育兒點滴，沒想到13日凌晨突發負面文「有一個白痴到處道人是非」，引發關注。

KID在新崛起的社群平台Threads發文：「有一個白痴，到處道人是非，然後都會傳到當事人耳朵，真的是可憐～～～然後那個人看看自己，其實你才是最需要的。」疑跟對方隔空喊話。眼見KID罕爆氣，歌手大淵在下方留：「真白痴」似乎知道KID在說誰，KID也留言嗆：「秀下限」似乎還是很憤怒，讓網友很好奇到底是誰惹毛KID。

KID從男團「CIRCUS」出道，形象搞怪、大膽，被吳宗憲取暱稱「瘋面仔」，近年擔任網路節目《木曜4超玩》的主持人，風格搞笑又有綜藝魂，再度擄獲大批粉絲，不過他一段時間沒出現在該節目，被猜測是否低調「下車」。

對此，KID經紀人否認，表示KID在兒子出生前已跟節目告知，之後要照顧小孩，偶爾直播會需要請假，「不過KID還是會在可以的狀況下盡力配合參與節目錄製，也已經有留了一些《木曜》外景和新的企劃檔期，請大家別擔心。」