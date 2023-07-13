擔任關注推特被裁員工權益的召集人Courtney McMillian，在舊金山聯邦法院對前東家提出集體訴訟。她1月被裁員前，擔任推特人力資源部門的主管。
她指推特在2019年就已定出一套遣散費計劃。根據規定，大部份員工被裁後會獲得2個月底薪，和每服務滿1年就能獲得1周薪資等做為遣散費。像她自己那樣的資深員工，可獲得6個月底薪遣散費。
但推特只給大部份被裁員工1個月底薪遣散費，而且當中許多人到現在都沒有拿到。馬斯克去年10月收購推特後，為削減成本而裁掉推特逾半員工。
社交平台推特（Twitter）在12日被前員工提出集體訴訟，指控公司一直拒絕對數以千計在馬斯克收購推特後被裁員工，支付其承諾的遣散費至少5億美元。
擔任關注推特被裁員工權益的召集人Courtney McMillian，在舊金山聯邦法院對前東家提出集體訴訟。她1月被裁員前，擔任推特人力資源部門的主管。
她指推特在2019年就已定出一套遣散費計劃。根據規定，大部份員工被裁後會獲得2個月底薪，和每服務滿1年就能獲得1周薪資等做為遣散費。像她自己那樣的資深員工，可獲得6個月底薪遣散費。
但推特只給大部份被裁員工1個月底薪遣散費，而且當中許多人到現在都沒有拿到。馬斯克去年10月收購推特後，為削減成本而裁掉推特逾半員工。
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