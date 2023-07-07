臉書（Facebook）母公司Meta旗下社群品牌Instagram今天推出主打文字分享的應用程式Threads，繁體中文版在台同步上線，短短4小時已累計500萬註冊量，業界都認為，Meta此舉就是要向推特（Twitter）較勁，形同Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與擁有推特的馬斯克（Elon Musk）之間的社群大戰。

「Meta此舉就是衝著推特而來」，3C達人林小旭對中央社記者分析，Threads上半部的介面設計感覺是IG，下半部則是推特，用戶可上傳照片、影片和連結，感覺確實是強化了IG的文字互動功能，「但與其說是文字版IG，不如說是縮小版的臉書」，許多功能與臉書更為相似。

Meta背後盤算為何，林小旭分析，「臉書使用者年齡日趨偏高，已是不爭事實」，IG用戶相對年輕化，但又是以圖片和短影音為主的社群分享模式，看得出Meta是希望創建一個新平台，能補足過往對IG文字表達有限的這一塊市場需求，換言之，可能期望以年齡分眾來區分旗下社群品牌平台。

3C部落客壹哥指出，觀察近這幾年，Facebook、Instagram 用戶互動性與黏著度降低，許多年輕人開始嘗試「新社群」，Meta 積極提出相對應策略，從Facebook、Instagram 這幾年陸續嘗試類似抖音的短影音、類似Snapchat的動態貼圖、類似Podcast的廣播專區、以及這次推出的Threads，都可看出他們希望留住用戶。

而一個新的社群平台誕生，也意味著將有另一波網紅誕生，未來Threads會不會成功，林小旭認為「要打一個問號，還要繼續觀察熱度」。

不過，他補充，Threads是直接用Instagram註冊，用戶可「無痛」新增到一個新的社群平台，由於創建一個新帳號，對很多用戶來說很麻煩，Threads此舉等於跨越社群平台能否壯大的門檻，如果能夠吸納20%以上的IG用戶、坐擁2億帳戶，就能與在全球約有2.5億用戶的推特相抗衡。

壹哥則認為，Threads本身也是屬於開放式社群，使用起來類似Twitter，但是又可以連結 instagram 的用戶，加上雖是新的社群平台，在發展初期就可看到許多 KOL、網美、明星、乃至新聞平台都有註冊、發文，已經站穩一個很好的立足點。

Meta想較勁Twitter的野心雄厚，但Twitter為什麼在台灣紅不起來。林小旭認為，這是時間序的關係，回到2006年臉書剛問世初期，也是乏人問津，會竄紅還是因為「開心農場」，大家都為了要在上面種菜才開始申請帳號，進而使用社群分享功能，之後再一路壯大到現在的規模。

他指出，Twitter是在臉書之後才出現，一開始只有英文版，對台灣人來說使用介面不太友善，由於用戶不多，更會導致許多人上去看不到什麼朋友分享內容，導致這個平台在台灣更趨邊緣化。

不過，他也說明許多國際名人如美國前總統川普、馬斯克等都會透過Twitter發布重要訊息，在國際資訊傳播上有其地位，但由於Twitter是定位審查較為寬鬆的平台，也有很多限制級的內容在上面流竄，社群安全也是一個隱憂。

3C部落客壹哥表示，Meta的設定以社群為主，Twitter則偏向提供訊息為主，兩者出發點本來就稍有不同。另外，Facebook、Instagram 偏向封閉式社群，可讓用戶保有個人隱私。而Twitter 則較偏向開放式社群，較沒有地域性限制，隱私性也較低，而台灣用戶還是較習慣與熟悉的人交流、分享生活，也是台灣用戶相對青睞Meta的主因。