Meta針對Twitter推出社群競品「Threads」，被稱為「文字版IG」，是以文字交流為主的新平台，今（6）正式上線即掀熱議，政壇大咖紛紛搶進。台中市市長盧秀燕也開通Threads，發出的第一篇文卻是大喊「這個怎麼用啊」，率真可愛的反應逗笑網友，意外圈了不少新粉絲。

台中市市長盧秀燕也開通Threads，發出的第一篇文卻是大喊「這個怎麼用啊」，率真可愛的反應逗笑網友，意外圈了不少新粉絲。（取自盧秀燕IG）

盧秀燕今日開通Threads社群，首發文寫道「這個怎麼用啊」，並附上三個「思考中」的表情，可見對新平台還不太熟悉。盧這篇文迅速吸引多位網友按讚、留言，迴響熱烈。

針對Threads開通，盧秀燕自嘲「我用跑的跟上時代，秀燕也加入Threads」，隨後又再發出第二篇文：「Threads怎麼唸？我朋友都唸Threads，我都唸Threads，你呢？」展現政壇天后講冷笑話的功力，引發一陣討論。

根據藍、綠、白所創立的帳號編號，可以發現國民黨是最快投入新社群Threads的政黨，除了有「藍營一姐」之稱的盧秀燕，國民黨黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜也陸續加入Threads行列。