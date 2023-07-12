男星阿Ben（白吉勝）曾是男團B.A.D成員之一，團體解散後單飛，後與女星徐小可因戲結緣並結婚生子，婚後的他用心經營社群，多次在其上曬出家庭瑣事。誰料，昨(11日)他在社群上透露，與家人用餐時遇到鄰桌「音量過大、屢說髒話」的舉動，讓他藉此教育小孩「自重」的重要性。

阿Ben昨日在臉書上發文，以「自重」為題表示，自己近日與家人們一同去一間美味的餐廳用餐，隨後話鋒一轉，指出鄰桌的食客在談事時，「說話音量大聲就算了，三句話就有一句髒話。」看似毫不在意旁人的眼光以及享受舒適用餐氛圍的權益。

對此，阿Ben提及當時心中已萌生離開餐廳的念頭，但考慮到家人後續的時間安排，還是決定繼續用餐，而他也在用餐中途，頻頻與孩子們交談，希望能分散他們的注意力，但他們真的太大聲，孩子們也一直看著他們。」另外，用餐後，阿Ben也藉此機會教育孩子：「我們也要提醒自己不要成為這樣的客人，在什麼樣的場合就該怎麼樣的說話。」

貼文PO出後，吸引不少網友們紛紛誇讚阿Ben的教育方式，留言：「讓孩子看到社會百態也是學習，只要懂得見賢思齊、見不賢內自省，建立獨立思考的能力，孩子就能正確堅定地長大成熟」、「超棒的轉念，把它變成難得的機會教育」、「發脾氣是本能，把脾氣壓回去才是本事。」