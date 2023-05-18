台中一名經營麵店的男網友表示，昨天中午一對從花蓮來的情侶，因旅費出問題導致沒錢吃中餐，詢問是否有提供「待用餐」，他二話不說端一碗加大份量的免費湯麵，讓他們飽餐一頓，今日再開門營業，他看到店門口放了一封信，裡面有情侶寫的感謝卡，除感激他熱心招待，還有一張超商600元捐款收據，希望能把善良傳遞下去，讓他感動不已。

原PO今（18）日於臉書社團《爆廢公社》指出，昨（17）日中午一對情侶到他的店裡，向他表示從花蓮到台中玩，途中碰到一些困難，導致旅費出問題，詢問有沒有提供「待用餐」，他聽完立刻請這對情侶入座，並免費提供一碗加大份量的松阪豬湯麵，情侶吃完後頻頻跟他道謝。

情侶隔天寫感謝卡給麵店老闆。（圖／翻攝自爆廢公社）

情侶隔天寫感謝卡給麵店老闆。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，今早開店時發現門口有一封信，裡面放有情侶寫的感謝卡和超商600元捐款單收據，卡片上寫道，「謝謝您的一碗麵，讓我深深了解台灣真是善良的地方，這一碗麵是我吃過最棒最好吃的，裡面有溫暖，感謝您。」

情侶寫感謝卡，除感激他熱心招待，還有一張超商600元捐款收據。（圖／翻攝自爆廢公社）

卡片的背後還寫，因受到原PO的幫助，才會想要捐款幫助他人，希望能把這份善良傳遞下去，讓世界充滿和平與愛，令原PO感動不已說，「這個社會需要多點正能量。」

圖文曝光2小時吸引逾8千名網友關注，「把愛傳下去，真是令人暖心」、「老闆很棒，客人也很棒」、「善的循環」、「很棒，將愛的念頭傳播出去」、「這才是台灣最美的風景」、「很棒的老闆，這社會還有溫暖」。