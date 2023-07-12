網路節目《木曜4超玩》原先以電玩綜藝主題起家，後轉型並以「一日系列」而聞名，在YouYube頻道上有234萬人訂閱。豈料，近日才傳出幕後團隊集體離職傳聞，而今（12日）其社群上更宣布「正片暫停播出的消息」，讓粉絲感到相當意外。

《木曜4超玩》近日在臉書上發文，宣布：「大家好！不好意思，本周木曜正片暫停播出一周！」此外，也一併指出與粉絲們實時互動的直播也將暫停，而這也是自上週發文宣布暫停直播後，連續兩週停止直播。消息一出，震撼大批粉絲，讓網友們紛紛留言：「歡樂的時間，總是過的太別快！感謝木曜曾經帶給我的歡樂和感動」、「有百祥我才看的，他才是整個節目的靈魂。」

此外，也有不少人開始猜測停播原因，留言：「近期觀看人數銳減，題材及企劃可能碰到瓶頸，加油吧」、「看來是落幕了，感謝木曜曾經的陪伴」、「應該就只是單純節目組換血做些大調整而已，有什麼好緊張的，期待新片，加油」、「木曜放暑假，不用太擔心。」

事實上，據《ETtoday新聞雲》報導，《木曜4超玩》近日傳出人事動盪，而隨身遊戲股份有限公司老闆Eric回應集體離職一事，證實團隊中有多人離開。此外，由於有不少粉絲問及為何不見陳百祥的身影，他對此也回應未收到陳百祥離職申請。