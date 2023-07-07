民進黨總統候選人副總統賴清德，近期邀請多位網路圖文畫家合作，在社群平台推出全新系列「賴桑與我」，今日首集《再走 30 公尺，我們就是一家人》溫馨上線，以療癒動人的插畫與動畫，描繪賴清德與愛犬的溫暖故事，並由賴清德親自獻聲錄製旁白，吐露對毛小孩的愛。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，第一集便邀請到新銳畫家「小水熊庫瑪」創作，小水熊庫瑪風格吸睛，擅長以童趣筆觸勾勒出對議題的觀點。本集便以小水熊庫瑪獨特的童趣繪本風格，刻畫賴清德與Luke在街角相遇的過程，也帶出該系列的溫暖調性，同時特別設計成可供親子共讀的繪本形式，讓大人看得療癒，孩子也讀得開心。

影片中，賴清德回想，13年前的回家路上，時常遇見一隻流浪狗在住處附近徘徊，原先看狗狗心生戒備而決定不打擾，沒想到卻悄悄跟在後頭。賴清德當時心想，「如果他跟我再走30公尺，我們就一起回家」，而Luke也就這樣走進了賴清德的生活，成為賴家的一份子。

回憶與毛小孩的第一個夜晚，賴清德說，Luke直接把客廳當成了自己的地盤，適應力意外地很好。但賴清德坦言，雖然兒時曾養過狗，心理仍緊張萬分，除了急忙採買寵物用品外，他也像個新手毛爸媽一樣，整晚徹夜難眠，躡手躡腳地起床照看多次。

郭雅慧表示，「賴桑與我」系列期望能以寵物視角來描述賴清德的過往故事，透過動畫的展現也能感受出賴清德十分感謝Luke十幾年來的愛與陪伴，Luke對賴清德來說不只是重要的家人，也讓他的家庭更加圓滿。

郭雅慧說，更多賴清德與愛犬互動的溫暖故事，將透過「賴桑與我」系列陸續公開，並與更多不同風格的插畫家合作，接力創作，以圖卡與動畫的方式發布於賴清德的官方Instagram帳號及YouTube頻道。