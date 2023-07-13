副總統賴清德近日聲稱「2024是『中南海』和『白宮』的選擇」，更進一步表示「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就達成了」。民眾黨立法院黨團13日召開記者會，呼籲民進黨別再藉由「抗中保台」情緒勒索選民，民眾黨將堅定主張，在美中競爭格局下尋求台灣的自主性，並在此基礎上，推動兩岸和平發展。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民進黨不只在國內選舉操作藍綠對立、意識型態分裂，連在對外的國際關係都要用二分法綁架大家，這次總統選舉不該是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣應該要在「自主和平」的基礎上和世界交流，不應分裂世界，更不應藉此分裂台灣人民。日前行政院長陳建仁才呼籲：「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，賴清德卻將雞蛋全數放入「美國」這個籃子裡，還表態要「走入白宮」，無疑是激起兩岸對立，就如柯文哲主席所言「反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」，難道賴清德不清楚其中利害？

邱臣遠指出，日前賴清德副總統投書《華爾街日報》，提出強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀等「四大支柱」，台灣未來若建立在這些支柱上，恐怕猶如空中樓閣；且身為「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的賴清德言論前後矛盾，特別在兩岸議題上立場反覆，毫無核心思想，如今還認同「兩岸是兄弟之邦」的說法，甚至想跟習近平吃晚餐，都在在顯示賴清德全為選票考量，向中間靠攏，只為將選票極大化。

邱臣遠直言，兩岸政策不是空口白話，更不能因為選戰考量就輕易改變，缺乏核心思想、政策沒有方向，對國家治理來說是莫大災難。與美國交流固然重要，但也要呼籲賴清德停止形塑美中二選一的二分法，不僅讓台灣外交之路更狹隘，挑起對立更不可取，台灣外交應有多元的選擇，透過參與CPTPP等國際組織，擴大國家影響力，理性交流、務實外交才是突破困境的出路。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，民眾黨堅定主張，在美中競爭格局下尋求台灣自主性，並在此基礎之上，推動兩岸和平發展。近年國際情勢劇變，美中局勢越發緊繃，台灣和中國的地緣與歷史淵源，不可避免地被捲入這場博弈，但並不表示台灣應該選邊站，而是要尋求平衡並捍衛主權。然而目前無論國民黨或民進黨，兩岸政策都非常偏頗，無法為台灣構築通往和平之路。

楊寶楨表示，相較藍綠統獨兩個極端，民眾黨兩岸政策主軸則是「台灣自主、兩岸和平」，以台灣人民福祉為優先。長期的政黨對立會阻礙國家發展，台灣必須跳脫藍綠惡鬥的泥淖，民眾黨目標打造「共融社會」、實現卓越「國家治理」，期望建立一個團結、和諧的社會，而非淪為被政治分裂與鬥爭的舞台。

民眾黨團呼籲，美中對立持續不斷，國際局勢陷入兩強對峙的「新冷戰時代」，然而就是因為外交上的困境，台灣外交手段應該更具彈性。「走進白宮」是民進黨自己的政治目標，卻不是台灣人民的共同期待，賴清德假「和平」之名，行「分化」之實的行為，民眾都看在眼裡，希望大家2024能做出最好選擇，相信美好台灣一定會實現。