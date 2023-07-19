中華特殊奧林匹克代表隊在2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會，派出67名選手（包括融合夥伴）參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動競賽，爭取到16金13銀10銅，副總統賴清德18日下午接見代表團，恭喜選手及教練辛勤訓練獲得豐碩成果，並勉勵選手繼續挑戰自我。

特殊奧林匹克運動會是針對智能障礙者所設計的國際通用的全年性運動及競賽計畫，誓詞為「勇敢嘗試，爭取勝利」，其精神為跨越地理、國家、政治意識形態、種族、性別及年齡，以及學習技巧、發揮勇氣、創造歡樂與實踐共享的精神，今年6月17日到25日，中華代表團前往德國柏林參加了2023年夏季世界特奧，總共獲得39面獎牌。

中華特奧代表團團長李錫津團長，同時也是中華民國智障者體育運動協會理事長，他感謝政府機關及民間單位一直以來的支持及協助，讓特奧運動員能在國際特奧運動舞台上發光發熱，並表示特奧運動強調參與，以能力分組的方式讓不同能力的運動員都能夠參加特殊奧運會，智障者體育運動協會將持續推廣特奧運動，讓特奧運動員能夠透過訓練與競賽的過程，找到自信並獲得成就感及友誼，接受賴清德接見時，李錫津代表致贈副總統紀念相框，賴清德也回贈紀念品則，由競速輪滑女子2x200接力金牌吳姿燕代表接受。

教育部常務次長林騰蛟及體育署署長鄭世忠陪同中華特奧代表團前往總統府分享選手的榮耀，鄭世忠表示，政府非常重視身心障礙國民的運動權利，教育部體育署亦和各縣市政府攜手推動「運動i臺灣2.0計畫－身心障礙運動專案」，藉此提升各縣市身心障礙國民的運動參與，未來體育署也會持續挹注特奧選手及教練備戰所需要的資源，做為特奧運動代表團隊堅實的後盾。

副總統賴清德接見2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團。（總統府提供／陳筱琳台北傳真）

2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團團長李錫津（左）致贈副總統賴清德（右）紀念品。（總統府提供／陳筱琳台北傳真）