林幻夢露（左起）、董韋伶、李想、丁寧女力爆棚齊飆演技。（雄影提供）

由新銳導演丁啟文擔任編導的短片《注意看，這個女人∙∙∙∙∙∙》於六月底殺青，卡司找來金馬女星丁寧、新生代演員林幻夢露、董韋伶及入圍台北電影獎最佳新演員的李想領銜主演，本片透過大量女性間對話，探討職場性暴力，及不同社會角色的女性如何應對。

丁啟文今年初收到邀約後，提出以實地追查一起性侵申訴案真相為出發的故事概念，並在3月完成劇本初稿。片中探討妨害性自主議題與近期台灣各界頻傳的MeToo事件相呼應，充滿既視感，也是本片開拍前未曾料想到的意外。

《注意看，這個女人∙∙∙∙∙∙》由4位風格迥異的女演員同台飆戲，迸出強烈而精彩的「女力」火花。丁寧在片中飾演公司高階主管，她表示很喜歡這次充滿黑色幽默的劇本，導演以荒謬諷刺的方式講述性暴力受害者在「回溯／回憶」過程中，受到不同層次的二度傷害。其中一幕，丁寧必須一鏡到底將車子從遠方開到畫面設定的定位點前，由於位置需要非常精準，甚至比考駕照還難，下戲後她也笑嘆自己可以去當特技演員了。

丁寧戲後也感嘆，當碰到性暴力事件時，真的需要徵詢專業人士的協助，由身邊的人提出來的建議或話語，有時對受害者是二度傷害，這也是《注意看，這個女人∙∙∙∙∙∙》想要表達的核心概念。

演員林幻夢露飾演受到性侵犯的上班族，她表示自己長期關注相關議題，因此看到《注意看，這個女人∙∙∙∙∙∙》劇本時充滿共鳴，且堅信自己的演出帶有使命感。而拍戲期間正逢台灣各界MeToo事件輿論和關注度最為高密的時期，對她而言，反而更需斟酌表演形式和力度，她也期許透過本片帶來不同的性別觀點，讓社會上的性別暴力問題能被正視。

今年以《推特事》入圍台北電影獎最佳新演員的李想，表示很開心再度跟導演丁啟文合作，這次她飾演一個跳脫事件的中立角色，為進入片中評論者的人物設定，她會模擬自己是一邊看戲一邊做筆記的影評，也很享受本片演員、導演、編劇集體創作，類似劇場工作的模式。

而兼任演員及本片翻譯的董韋伶對文字的鑽研和饒富寓意的語意揣摩非常著迷，她認為《注意看，這個女人∙∙∙∙∙∙》本身議題雖嚴肅，但透過其角色展現出一系列事件中荒謬且無厘頭之趣，反而更能襯托出每位女性角色外在及內心的差異。