7-11獨家人氣飲品「思樂冰」即日起於全台門市陸續搶先販售，共有3種容量規格及2口味。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商鮮食也襲來復古風潮，在7月11日這天，7-11宣布於全台逾6700間門市限量開賣經典復刻商品「國民便當」，6配菜只要59元相當親民，並於部分門市販售夏季沁涼聖品「思樂冰」，共有兩口味，讓思念消費者能在炎熱天氣喝上回憶中的美味。

統一超商於2001年推出在地首款鮮食便當「國民便當」，創下每週銷售上百萬個便當驚人紀錄。7-11今日開賣「國民便當」復刻多年前的商品風味，除了商品包裝保留了經典貼紙和品牌識別，口味更延續多年前的傳統調味，並嚴選在地蔬菜製成多款樸實簡單的6樣配菜。選用在地台南11號米種，整塊無骨里肌肉，經8小時以獨家醬汁醃製入味後，再以堅持古法120天釀造的豆豉進行滷製烹調，呈現排骨鮮嫩口感及傳統風味，搭配蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，價格只要59元，在通膨時代已是難得的便當價格。

為邀請消費者到店品嚐「國民便當」的滋味，7-11將展開限定門市單日免費試吃活動，7月12日(三)於台北博源門市免費送出100個國民便當，於當天上午10點30分開放排隊，上午11點起發送，每人限兌換一個，響應環保敬請自備餐具和提袋，數量有限送完為止。

此外，7-11人氣飲品「思樂冰」即日起於全台門市陸續搶先販售，共有3種容量規格，除了經典的可口可樂風味，同步推出夏季限定的「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」兩款全新口味，將酸甜水果、細緻氣泡與冰沙口感巧妙結合，相當消暑。