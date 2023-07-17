豐興本周盤價出爐，雖然日本廢鋼因日幣上周急漲導致出口價格上漲，但美國貨櫃廢鋼本周報價下跌為每噸360美元，國內廢鋼因國際原物料漲跌互見，因此採平盤因應，價格維持在每噸1萬900元。
而回應鋼筋市場競爭，本周鋼筋盤價下跌每噸200元，價格在每噸1萬9,300元，但國內外原料有撐，且大陸鋼價回升預期價格低檔有撐。型鋼產品維持基價平盤，每噸2萬6,300元。
豐興（2015）17日開出本周盤價，除了鋼筋基價每噸下跌200元之外，廢鋼及型鋼究維持平盤，調整過後廢鋼每噸1萬900元，鋼筋每噸1萬9,300元，型鋼每噸2萬6,300元。
豐興本周盤價出爐，雖然日本廢鋼因日幣上周急漲導致出口價格上漲，但美國貨櫃廢鋼本周報價下跌為每噸360美元，國內廢鋼因國際原物料漲跌互見，因此採平盤因應，價格維持在每噸1萬900元。
而回應鋼筋市場競爭，本周鋼筋盤價下跌每噸200元，價格在每噸1萬9,300元，但國內外原料有撐，且大陸鋼價回升預期價格低檔有撐。型鋼產品維持基價平盤，每噸2萬6,300元。
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