豐興本周盤價出爐，雖然日本廢鋼因日幣上周急漲導致出口價格上漲，但美國貨櫃廢鋼本周報價下跌為每噸360美元，國內廢鋼因國際原物料漲跌互見，因此採平盤因應，價格維持在每噸1萬900元。

而回應鋼筋市場競爭，本周鋼筋盤價下跌每噸200元，價格在每噸1萬9,300元，但國內外原料有撐，且大陸鋼價回升預期價格低檔有撐。型鋼產品維持基價平盤，每噸2萬6,300元。