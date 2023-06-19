回顧上周盤價，因應國際鋼價上漲，豐興盤價回升，國內廢鋼、鋼筋基價每公噸上漲200元。型鋼則止步四連平，型鋼產品基價則每公噸下跌500元；槽鋼產品附價每公噸調降300元(即本次槽鋼產品每公噸調降800元，其他型鋼產品調降500元)，槽鋼適度稍微下調，主要原因要考慮進口行情。

本周廢鋼、鋼筋續揚，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，鋼筋價格每公噸為1.93萬元，型鋼持平至每公噸2.63萬元。因本周四起端午連假，工作天數少，故下周一(6月26日)業務周報暫停一次。行情如有變動，將機動反應調整。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，受到近期各國需求疲弱，但鐵礦砂持穩續漲增加底部支撐力道期望，美廢本周報價從每公噸365美元轉升至370美元，報價小漲5美元；日廢同樣回升，受到日本東京制鐵國內收購價上漲，帶動日本出口廢鋼順勢抬價，日本2H廢鋼本周從每公噸375美元升至380美元。美、日廢鋼雙雙續揚，惟漲幅略為收斂。

澳洲鐵礦砂亦自每公噸114.9美元上漲至115.8美元。上周大陸調降借借貸利率刺激方案，營造支持國內包含房地產政策利多加持，各鋼品持續反彈，鐵礦砂反彈續漲，惟房地產是否穩定反彈、需求是否回升，仍有待觀察。