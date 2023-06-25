據智慧手機供應鏈傳出消息稱，去年蘋果iPhone 14系列機型開始在印度製造的時間仍較大陸生產落後一至兩個月，隨著富士康持續在印度擴產並優化生產線，預計今年iPhone 15系列新機開始在印度製造的時間與大陸廠開始生產時間差將縮減至1個月左右，而在印度生產的iPhone 15系列將主攻印度內需市場。

據《芯智訊》報導，目前印度當地智慧手機市場的主流銷售機型仍以中低階為主，今年蘋果為了擴大印度本地銷量，選擇以價位相對較低的iPhone 15基本款為在印度初期量產機機型，至於較高階的Pro系列生產時間仍相對較晚。

蘋果公司從2017年開始在印度製造iPhone，初期生產平價款iPhone SE，隨後幾年都以生產舊機型為主，新機量產時間一直大幅晚於大陸。但在蘋果3大代工廠——富士康、緯創、和碩陸續進駐印度並擴產後，iPhone在印度當地產能及製造能力持續提升，蘋果最終目標是印度、大陸iPhone新機生產時間同步。

此前的消息顯示，今年上半年蘋果已在印度組裝價值超過70億美元的iPhone，生產量擴增至原先的3倍。目前印度生產的iPhone占全球比重已從2021年度的1%，攀升至7%。市場看好，到2025年，印度製造的iPhone占比將提升至25%。

目前富士康、緯創及和碩在印度共聘用逾6萬名員工，儘管最早在印度生產iPhone為緯創，但隨著近年富士康急速在印度擴增產能，目前富士康已成為印度當地最大的iPhone代工廠。本月初印度南部卡納塔卡（Karnataka）省政府宣佈，2024年4月之前，富士康將在班加羅爾（Bengaluru）近郊的狄瓦那哈里（Devanahalli）生產iPhone。