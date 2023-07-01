大陸國鐵集團正加快研發兼顧更高速度、安全、環保節能、智慧的復興號動車組新產品，國鐵集團在福廈高鐵福清至泉州區段展開新技術部件在更高運行速度條件下的性能驗證試驗。結果顯示，CR450動車組試驗時速一度高達453公里。

中新網報導，28日在湄洲灣跨海大橋，試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行；29日在海尾隧道，試驗列車以單列時速420公里、相對交會時速840公里運行，對新技術部件進行有效的性能驗證，顯示CR450動車組研製取得階段性成果。

國鐵集團科技和信息化部負責人介紹，「CR450科技創新工程」包括研製復興號動車組新產品等多個高鐵科技創新項目。為確保新一代動車組研製成功，需要對新型動車組的新技術部件展開大量仿真計算、台架試驗和線路試驗。

此次性能驗證試驗由國鐵集團集結鐵路科技創新聯盟相關單位中國鐵道科學研究院集團公司、中國中車所屬企業、北京交大、西南交大、中南大學等共同實施，展開57項科研試驗，驗證CR450動車組新技術部件的技術可行性、性能穩定性。

該負責人表示，試驗展開以來，獲取了新技術部件在不同速度條件和橋樑、隧道、曲線等不同工況條件下的數據特徵。他稱，更高時速運行條件下的性能驗證試驗表明，新技術運用實現了動車組相關指標的新提升，高鐵安全、功率、能耗、震動、加速性能、制動平穩性等重要指標將持續領先世界。