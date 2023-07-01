打房不遺餘力，除號稱「史上最重打炒房」的《平均地權條例》子法7月1日上路，因應房屋建造成本增加，台中市府宣布調漲房屋標準單價及七期精華區19條路段地段率，其中房屋標準單價部分，今天之後取得使用執照者一律調漲15％、初估每年受影響戶數達1萬8000戶，另地段率漲幅約10至40％。

台中市府地方稅務局長沈政安指出，根據房屋稅條例規定，房屋標準價格每3年重新評定一次，再加上近幾年受國際原物料及人力問題衝擊，建築成本大幅提升，因應此情況，市府上半年舉辦不動產評價委員會重評會議，委員考量房屋建築成本飆漲，參考營造工程物價指數變動等情況，決議調漲房屋標準單價達15％。

沈政安強調，房屋標準單價調漲適用範圍為今年7月1日之後取得使用執照的新建房屋，根據過去台中市新建房屋數量估算，每年受影響戶數約1萬8000戶；這次調漲是兼顧民眾租稅負擔條件下所訂定，調整後，台中市房屋單價在六都中位居第四，仍較台北、新北及高雄低。

此外，考量七期精華區的商業發展快速，且周邊公共建設與設施密集，七期地段房屋近幾年的成交價格、土地公告現值都是全台中漲幅最大，不動產評價委員會也決議調漲西屯區鄰近惠中路東西側的台灣大道三段周邊，共19條路段地段率，漲幅約在10至40％。

沈政安指出，這一次的調漲是為了讓房屋稅機更公平且合理，在地段率的部分，因無法區分該區域房屋新舊，只要位於區域內的房屋將一律調漲，影響戶數約5800戶，且若為新建房屋且位於該區域內的房屋則兩部分稅基都會受影響，此稅基將反映在明年5月開徵的房屋稅。