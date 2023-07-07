吳欣修7日表示，為提升住宅政策成效，內政部持續推動社會住宅興建工作，同時搭配包租代管、擴大租金補貼等方案，除提供國人不同居住的選擇外，也實質給予民眾支持，來減輕生活負擔與居住壓力。

吳欣修指出，現行將房屋出租予租金補貼戶及參與包租代管計畫者，政府提供房屋稅最優比照自用住宅優惠稅率1.2％，此外，地價稅及綜合所得稅亦享有優惠。另有關「房屋稅差別稅率2.0方案」的推動，行政院已指示財政部儘速擬具「房屋稅條例」修正草案報院。相信未來經由稅務制度的調整，預期將能引導多屋族之房東將適合的房屋釋出給需要的民眾承租，也能符合國人對於住宅政策發展的期待。

吳欣修補充說明，房屋稅差別稅率2.0方案，預計推動全國總歸戶，並將出租且申報所得達租金標準的房屋稅率上限由現行的3.6％調降至2.4％。但再次強調，凡是參加國家住宅政策者，如社會住宅包租代管以及出租房屋給300億元中央擴大租金補貼戶的房東，最優比照自用住宅優惠稅率1.2％，並不會增加負擔，請房東安心。

此外，300億元中央擴大租金補貼目前持續受理中，截至6日，成案件數達29萬3,052件，平均每天新增申請數可達2萬戶，包租代管截至6月底，已累計媒合7萬3,185戶，目前平均每季新增7,000戶。

吳欣修最後表示，政府這次修法是鼓勵房東將持有的房屋共同加入租賃市場，讓房屋能做最有效利用，未來也持續透過政策說明，讓還在觀望的房東能放下擔憂，共同加入公益出租人行列。