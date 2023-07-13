依台彩統計，從選號方式來看，有67.74％的中獎人是採用電腦選號，而有近二成（19.35％）的幸運得主是採用包牌的方式獲得加碼獎金，較第四屆歷年端午加碼百萬獎項包牌平均比例14.34％高出許多，其中又以八連碰的包牌方式為大宗，有9位獎金得主只花了1,400元包牌8個號碼，就得到財神爺的青睞。

台彩進一步指出，今年財神爺足跡遍及全國20個縣市，端午加碼百萬獎項的中獎幸運兒遍地開花，以新北市與高雄市開出注數最多、各16注並列第一，第二名為台南市（10注）、第三名為桃園市（9注）。

14日獎的「大樂透」除了頭獎上看1.6億元外，還有1,300萬元加碼獎金將全數送出，台彩表示，當期「大樂透」的銷售金額預估為1.2～1.4億元，依機率計算13組百萬加碼獎項約會開出2組，若皆為一注獨得，最後一期對中加碼100萬元獎項的民眾，有機會抱走約650萬元的獎金，想把握一張「大樂透」可以同時對1.6億元頭獎與百萬加碼獎項最後機會的民眾，不妨參考八連碰的包牌方式，任選8個號碼只要1,400元，就能把中獎機會提高至28倍，增加財神降臨的機會！