房價居高不下，不少人選擇租屋，一名女網友表示，跟房東租3房2廳的房子，起初房東告知其中一間房有放鋼琴，但搬進去才發現房裡不只有鋼琴，還有3件大型家具，變相少一個房間讓她氣炸，事後想申請租屋補助還被房東以「要繳很多稅」為由拒絕，她將其PO上網尋求網友建議。

原PO近日於臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》指出，當初跟房東承租3房2廳的含有停車位的電梯大樓，簽訂租房契約時對方說屋內有一台鋼琴是父親的遺物，希望能暫放在一間房間裡。

原PO說，實際搬家入住，發現房間裡除了鋼琴外，還有兩座大書櫃和茶几，完全使用不到，且變相少了一個房間，讓她氣炸請房東移走，但這一拖就是一年。近期她向房東表示想申請租屋補助，對方竟說在國稅局上班的朋友算過，租客如果要申請補助要繳很多稅。

原PO說，因租屋的地點離母親就醫的醫院近，才會一直忍耐不搬走，「每天看到那些用不到的家具就上火」，最壞打算就是等明年租約到期搬家。

網友看完她的遭遇直呼「這房東好扯，直接申請吧！那是妳的權利」、「至少扣一個房間的房租吧」、「到底租金是多便宜」、「申請租補不用屋主同意喔 」。