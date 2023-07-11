台灣少子化問題嚴重，房市專家Sway在臉書發文指出，近來私立大專院、旁邊的商圈與學生出租套房紛紛倒閉，他示警在這場少子化風暴下，有4種房子恐怕現買現套。

Sway表示，私立的大型學校，過完這個暑假後，就是房東傷心的時刻，因為只要一開學，房子租不掉就是空一整年，他直言，你以為的高級豪宅，依然是殘害學子的迷你鳥籠，而且還剝奪了家長的荷包與小孩的營養發展。

Sway並列出因為少子化不建議投資的4種房子：

一、不要再硬擠公立明星小學，你砸大錢買的學區房根本就不值得，那個預算直接讓小孩念私校，都還綽綽有餘。

二、不要再買學區投資宅，你以為旁邊是個學生多的，但開學後你就是那個空一年的，然後再過三五年，整區都變死城。

三、不要被騙去買公立大學旁的出租宅例如成大，你知道學生只愛住某條街、你這條馬路離校門太遠根本就沒人想住？

四、不要再買逢甲日租套房，不只不合法常被檢舉，學生也不來租，假日偶爾的觀光客根本就養不起洗床單的費用。

針對少子化現象，財經作家狄驤先前在臉書發文發文指出，台灣少子化和人口高齡化的趨勢愈發明顯，生育率已經是世界最低，他示警台灣必然會跟上日本的後塵，未來最不值錢的就是房子，「少子化導致房市剛需下降，可能讓房市年化報酬減少。」