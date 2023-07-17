內政部及聯徵中心資料顯示，全台今年前4月新增個人房貸總人數年減20.2%，全台前5月買賣移轉棟數年減21.3%。專家分析，各方數據顯示，房市交易動能熄火，但房價尚未明顯鬆動，關鍵就在賣方降價幅度不到買方認知的價格帶。

中央銀行從2020年底至今年6月，共祭出5波不動產選擇信用管制，內政部及聯徵中心資料顯示，今年前4月全台新增個人房貸總人數為8萬2118人，較去年同期下滑20.2%，前5月全台買賣移轉棟數則是11萬2656棟、年減21.3%。

另觀察近幾年買賣移轉棟數及新增個人房貸人數，皆在2021年創高量，分別為34.8萬棟、30.5萬人，但兩項數據也在2022年下滑，買賣移轉棟數跌至31.8萬、年減8.6％，新增房貸人數落至29.2萬、年減4.2%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，各方數據顯示，房市交易動能熄火，但房價尚未明顯鬆動，關鍵在於賣方降價幅度不到買方認知的價格帶，成交機率低，因此市場上僅見零星降價交易，尤其中古屋市場更不易形成區域型價跌。

郎美囡指出，回顧過去市場交易經歷，通常要整批新建案或區域中數個建案同步降價，才能凝聚出價格下拉的力道，研判這也是此次囤房稅改革拉高建商餘屋稅率的緣由。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過去央行的不動產選擇性信用貸款也曾影響到一般換屋族，當時是利用使用簽切結方式作為解方，這次第2戶貸款限制便以相同方式操作，夫妻也可透過配偶貸款解套，然而銀行端尚未擬出切結書作業流程，提醒買方簽約前需先詢問銀行現行規定及貸款條件，避免發生資金不足的情況。