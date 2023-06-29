7月有許多攸關民眾荷包的新制，政府為了減輕租屋族負擔，推出300億擴大租金補助，打炒房措施的《平均地權條例》也將上路；交通方面，3大生活圈通勤月票減輕通勤族負擔；另外6月30日起駕駛未禮讓行人加重罰6千元；其他像是健保及汽車檢驗也有新規定。《中時新聞網》整理7月新制懶人包帶您一次看。

●300億擴大租金補貼

內政部6月21日召開300億元中央擴大租金補貼啟動記者會，今年7月3日上午9點開辦、明年12月31日下午5點截止；此次擴大方案將年齡下修到18歲，租客可直接申請不需房東同意，申請流程也更加便民。

●《平均地權條例》上路

為防止炒房，《平均地權條例》於今年1月三讀通過，7月正式執行；將限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、預售屋解約申報登錄。

●健保費用調整

民眾前往大醫院看病拿藥，至多得付300元藥品部分負擔；掛急診者，在大醫院將收750元，區域醫院400元，診所維持不變。新制上路後，低收入戶、重大傷病者不受影響；中低收入戶、身心障礙者赴醫學中心掛急診收550元，區域醫院300元，其餘與一般民眾相同。

●北中南生活圈通勤月票

行政院編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，其中北中南3大生活圈月票即將於7月1日上路，北北基桃通勤月票1200元，可在30天內無限次搭乘地區內公車、客運、捷運、台鐵或公共自行車等運具；中彰投苗及南高屏的生活圈分「跨城際」月票、「都市內」月票，當地居民在都市內通勤價格最低299元起。

●「停讓行人」6／30上路

6／30起只要斑馬線上有行人，車輛都必須讓行，否則加重罰6千元；「路口停讓行人」政策日前重議，交通部長王國材表示，經專家會議討論，取締標準維持現行人車間隔3公尺，罰鍰提高則於6／30如期實施。

●放寬汽油車檢驗規定

環保署公告，7月1日起，車齡8年以上的汽油汽車，需每2年接受排氣檢驗一次；原規定是車齡5年以上的汽油汽車需每年檢查一次。