演藝圈MeToo持續延燒，繼大牙周宜霈控訴曾遭黑人陳建州性騷後，昨「微風女神」郭源元也透露被陳建州強迫索吻、丟床上強壓；陳建州皆不認犯行。對此，星座大師唐綺陽直言，下半年一波波諸星停滯，老天將清理造業者，喊話「如真有犯錯，最好的應對是『趕緊覺醒、真心悔過』。」

唐綺陽日前透露，MeToo風波將持續到7月1日，過後會稍停，但已發生的事情不會因此結束，「明年還有下一波，大家不能掉以輕心。」直言一定會有更大咖的藝人崩盤。

昨晚郭源元也在臉書寫下長文，揭露陳建州對她「2度騷擾」，唐綺陽接著在臉書發文表示，「知道大家在等7月以為能鬆口氣，不過7月有金星停滯，會繼續針對『得了便宜還賣乖』的人，所以是未完待續。」

「既是『業力爆發起始年』，就不能心存僥倖。」唐綺陽表示，下半年一波波的諸星停滯，會以不同理由、方式「清理造業者」，也是老天給警告、懺悔的時機。她喊話「如真有犯錯，最好的應對是『趕緊覺醒、真心悔過』，往日繁華其實是海市蜃樓，就別再強留眷戀了。這是唯一停止天懲的方式。」