台灣經濟研究院5日發布整體製造業景氣調查結果，雖然本（5）月整體製造業景氣燈號仍亮出代表景氣衰退的藍燈，台經院製造業景氣信號值回升至10.05分，台經院景氣預測中心分析，主因是部分資通訊及傳統產業產品出口略有回升，帶動需求增加、推升需求面指標表現，同時AI晶片效應帶動台股上揚，推升此次的環境經營面指標。

112年5月台經院製造業景氣信號值為10.05分，較上月修正後之9.35分增加0.70分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，為連續第3個月出現代表衰退的藍燈，未能脫離今年1月以來的製造業景氣低迷趨勢。

台經院指出，5月間國際原油價格續呈走跌，雖減緩廠商成本面壓力，歐、美及中國製造業PMI仍持續落在衰退區間，顯示出全球主要市場終端消費依舊疲軟，這也影響我國的出口表現，加上去年比較基期偏高，製造業生產指標等年增率續呈現雙位數衰退，影響售價面指標表現。

就細部產業來看，台經院指出，機械設備業獲得軍工題材，持續發酵帶動類股續漲，推升經營環境面指標表現，5月本產業景氣燈號已連續第2個月出現代表景氣持平的綠燈。

惟，台經院提醒，全球經濟仍處於多舛變化階段，在全球市場消費動能仍然不足之下，預估製造業的產業供應鏈調整時間將拉長，產業去化庫存速度將牽動台灣製造業表現，未來變化情形仍須持續觀察。