中華電信表示，由於產品服務深獲客戶肯定，6月份三大事業群皆交出營收正成長的佳績，表現亮眼。上半年累計EPS達2.52元，亦創近六年新高。中華電信表示，公司將持續打造數位賦能生態系統，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值。

6月份新興業務與電信核心業務皆展現強勁成長動能。在新興企客業務部分，IDC、雲端因機房建置專案入帳，年成長率有40％以上的增長；整合專標案因數位化服務專案營收挹注，營收成長超過30％，加上資安業務營收有雙位數成長，使得整體ICT營收年增率達雙位數增長。在銷貨部分，因供應鏈議題已獲得紓解，加上促銷方案迭有成效，使得iPhone銷量成長，子公司銷貨收入亦增加，帶動整體銷貨收入強勁增長，年成長率達雙位數增長。

在電信核心業務方面，行動業務亦持續延續成長趨勢。5G用戶數與整體090門號數增加，加上國際漫遊營收跳躍式成長，帶動行動服務營收年增5.6％，連續27個月成長。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增3.6％，連續27個月上揚。

固網寬頻業務方面，受惠於優異的網路品質，以及在升速促銷方案帶動下，重啟另一波業務增長動能。寬頻接取營收年增3.9％及數據網路營收年增3.0％，其中，Wi-Fi營收年增率持續勁揚。

中華電信表示，第二季合併營收達534.6億元、達成率100.4％～101.0％；營業淨利為122.6億元、達成率108.9％～110.0％；稅前盈餘為126.7億元、達成率109.7％～111.6％；歸屬母公司業主淨利為99.3億元、達成率110.5％～113.0％；每股盈餘達1.28元、達成率110.5％～113.0％；皆大幅超越財測目標。

截至112年6月，合併營收達1,076.7億元、達成率101.7％～102.4％；營業淨利為244.3億元、達成率109.9％～111.7％；稅前盈餘為249.3億元、達成率110.7％～112.9％；歸屬母公司業主淨利為195.8億元、達成率111.5％～114.3％；及每股盈餘達2.52元、達成率111.5％～114.3％；皆大幅超越財測目標。

6月底行動通信總客戶數達1,284.3萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續30個月成長；光世代寬頻用戶數為376.5萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達114.6萬戶；MOD客戶數則達205.8萬戶。

今年7月OPENSIGNAL「台灣行動網路體驗報告」，中華電信一舉獨獲5G/整體行動涵蓋冠軍以及5G與整體網速（含上傳、下載）4項冠軍，為國內唯一榮獲國際權威機構認證的5G涵蓋、網速雙冠王。此外，中華電信持續關注環境永續議題，響應國際倡議維護生物多樣性和不濫伐以保持生態及氣候之穩定，因此在6月份領先同業（Net Positive Impact, NPI）與實現無淨毀林（No Net Deforestation, NND）目標。

中華電信表示：「透過維持生物多樣性，並進一步推動林地復育，公司積極落實聯合國《2020年後全球生物多樣性框架》，期盼達成2030年『扭轉生物多樣性流失』里程碑與2050年『人與自然和諧共存願景』。」