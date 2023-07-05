鹿希派展現音樂長才。（好看娛樂提供）

由吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）主持的三立《綜藝大熱門》，今（5日）與12日播出特別企劃《全台最強音感 怪奇研究所》，邀請「 伯克利才子」鹿希派、「最正鋼琴名模」若綺等12位音樂才子比拼音樂節奏、音感、記譜、樂器表演、神曲還原、鬥琴6個部分。

吳宗憲介紹在胸前披2塊布、性感出席的若綺是「內外兼具」的鋼琴碩士，若綺謙虛表示，自己的內外兼具是多年前，現在只有外在的部分，一旁的鹿希派聽後馬上眼神直盯若琪性感的身材，還被爸爸吳宗憲發現，「鹿希派！你在看哪？」

鹿希派趕緊解釋：「本來是看她眼睛，後來她說自己只剩外（身材、顏值）我就檢查一下。」吳宗憲連忙跳腳說：「我在訪問還敢頂嘴！」Lulu在旁邊誇讚說：「鹿希派真的是青出於藍！」

在最後階段的鬥琴的終極挑戰時，鹿希派彈奏鋼琴和小提琴甜心黃品舒，一來一往出題，從一較高下的比拼變成琴瑟和鳴，鹿希派更彈出憲哥的經典名曲〈屋頂〉。Lulu虧2人彷彿在談戀愛，「旁邊也有見證人，鹿希派的父親也在現場，印章蓋一蓋送入洞房。」吳宗憲接著說：「鹿希派用鋼琴在撩妹！以這個進度應該不是進洞房，是送入產房！」說完眾人笑到東倒西歪。《綜藝大熱門》每周一到周五晚上9點於三立都會台首播，隔日的每周一到周五晚上7點在中天綜合台重播。