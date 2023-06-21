中天綜合台《小明星大跟班》明（22日）晚10點播出「憲神我有罪！親子隱瞞事件告解大會」，藝人林吟蔚坦承有件事隱瞞媽媽很久：「有時候跟媽媽說遇到渣男，其實是渣女，我男生、女生都可以交往看看。」陳慧娥聽完不能接受，但林吟蔚覺得爸媽似乎早就知情：「因為我記得很久以前，有記者打給我爸媽說『你們家林吟蔚是不是跟女生』，然後他們就裝傻，但我想應該是他們不能接受。」

陳慧娥解釋：「我那時候覺得應該是誤會，因為她的個性跟男生、女生都能打成一片，所以我從來沒有想過這樣的事情，如果那時候我知道，她會被我打死。」主持人吳宗憲一聽急忙勸阻：「喜歡女生是她的自由，我也很傳統，但身為父母我們要接受，要用愛去包容。」

林吟蔚小時候的叛逆行為也讓媽媽很頭痛：「我從小在外婆家住到2年級，但弟弟是媽媽帶在身邊，所以我就覺得我是多餘的，那時候太需要被爸媽關注，但又不知道用什麼辦法，就去做一些他們會生氣的事情，他們還以為我中邪。」

陳慧娥聽女兒這樣說很心疼，並解釋當時因為工作不得已才把她交給外婆照顧：「只是她被寵壞不好教，有天我罵她，她就說『我需要妳的時候，妳在哪裡』？這讓我蠻難過的。」林吟蔚也趁機向媽媽道歉，表示長大後已經理解爸媽當時的苦衷，吳宗憲聽了感觸很深：「我不能接受我的孩子離我太遠，甚至有些嫁了我還逼她住我樓下！」