台灣演藝圈「＃Metoo」風波繼續延燒，NONO（陳宣裕）遭多位女網友爆料曾遭他性騷擾，小紅老師今（21日）召開記者會，說陸續收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被侵入性性侵，另外還有幾位被指交。曾為NONO老闆的吳宗憲，剛也打破沉默回應「藝人的私生活，我們基本上不會有太多干預」。

吳宗憲稍早被問及此事時，相當不敢置信，在得知相關新聞後感嘆，「哎呀！個人造業個人擔⋯⋯就由當事人去說明吧。該對NONO說的話，我已經對佼佼說過了，我現在沒有看法，只有悲傷。」他提到，NONO在10年前就自立門戶，「藝人的私生活，我們基本上不會有太多干預」，最後還說，今年真是一個令人難過的年。

日前爆料被NONO性騷擾的小紅老師，今（21日）召開記者會前，透露收到很多私訊。其中一位被性侵的女性直言，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並表示事發在2015年，NONO的女兒剛出生。該爆料女網友透露她當時在百貨公司站櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪。事發後，NONO還不斷私訊聯繫她，直到她揚言報警，NONO才放過她。

另位遭到性侵的女性，是在2011年受到傷害，她說當時NONO也用同樣的方式搭訕、要電話，並藉機送她回家，結果一上車就開始毛手毛腳，「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」。小紅老師心疼的說，受害者當時太過害怕，當她想要反抗時已經來不及了。

小紅老師向曾被性騷擾的受害者喊話「希望所有受害者不要害怕，願意站出來，他才會站出來」，是否提告？她坦言，提告要集結更多受害者資訊，很多東西沒有足夠證據，所以目前還在考慮中，希望NONO認錯道歉。

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