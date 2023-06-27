藝人NONO（陳宣裕）被網紅小紅老師指控婚後仍不斷侵犯女性，他從一開始說「沒印象」到最後改口認錯，並宣布停止演藝工作，引發輿論譁然，而妻子朱海君過去曾在節目中透露過與NONO剛相識時，經紀人曾勸阻她「不要給電話」，但她最後因為怕失禮，還是給出號碼。

朱海君去年在節目《單身行不行》中，透露剛出道還是新人時，很難有參加節目的機會，後來在同門師姐龍千玉的帶領下，錄製了NONO擔任班底的節目。朱海君表示，當時兩人因答題環節而有互動，就在錄影結束後，NONO跟她的經紀人說「朱海君她挺可愛的，我可以跟她當朋友嗎」。

朱海君一周後又接到該節目的通告，她的經紀人當時就提醒她，「海君，我先跟妳講喔，妳要小心喔，雖然說NONO哥他是好人，但是他也算是前輩，要有禮貌，不能失禮，但是妳不能傻傻地直接把妳自己的電話丟給人家，因為不知道他怎麼想，妳就留我的（電話）給他」。

沒想到當兩人見面時，NONO竟直接拿出手機說，「來，妳的電話是幾號？我現在打過去，然後妳那邊就會響」，讓她不得不留下自己的電話號碼，在場眾人對NONO的做法也直呼「很精明」。

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