民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近期拋出重啟服貿議題，由於時空環境與當年不同，正反意見相持不下形成熱議。國民黨台北市議員游淑慧指出，馬政府時期的海基會在當年反服貿運動時製作了服貿釋疑懶人包，放在官網9年只有500多次點閱，但近期卻湧進5萬多次的點閱數。而國安單位竟要求海基會下架，稱懷疑有網軍在背後操弄認知作戰，還要展開資安調查。直批其實就是讓民進黨政府尷尬就不給看了，把民眾當傻瓜。

游淑慧今(5日)在臉書發文提到，根據《自由時報》報導，馬政府時期的海基會在當年反服貿運動時製作了服貿釋疑懶人包，結果放在官網上9年只有500多次點閱，近期卻湧進5萬多次的點閱數。然後呢？然後國安單位就要求海基會下架，說什麼懷疑有中共網軍在背後操弄「認知作戰」，還要展開資安調查！「我真的拜託民進黨政府，還有沒有別招？每到選舉或者有什麼難堪不好回應的事，就是阿共的陰謀，到底有完沒完？」

游淑慧強調，近期三黨總統參選人，還有黨籍公職民代都在戰服貿，政論節目、網路論壇也都吵翻了，各種資訊跟辯論都有許多朋友加入討論，按讚分享，海基會這份說帖，連她都在群組中收到，結果我們國安單位是不是活在火星，完全不掌握時事脈動，只會推給中共操作？別再裝了，其實就是因為這份說帖的挺服貿立場，又是出自海基會官網，讓民進黨政府尷尬了，所以就不給看了，扯東扯西的，是把民眾當傻瓜？

「但話說回來，國安單位很會嘛！」游淑慧直批，用這種細膩和效率打擊詐騙，迅速下架各式詐騙訊息和帳號好嗎？「辦點正事行不行？」