行政院及民進黨總統參選人賴清德推打房政策，國民黨立委賴士葆翻出民進黨過去力擋他提高囤房稅的修法提案，當時的財政部長蘇建榮、內政部次長花敬群等相關部會首長都反對提高囤房稅，如今為了選舉及下周的居住正義遊行，趕緊菜市場式喊價，不僅真的太遲了，且非常不負責任；蔡政府口口聲聲的居住正義，是不公不義地擋法案，真的太偽善。

賴士葆在臉書發文說，高房價 是10大民怨的第1名，蔡政府沉睡冬眠了好幾年，現在選舉到了，又面臨下星期社運人士招兵買馬以居住正義為訴求，要民眾走上街頭抗議房價高漲，賴清德 一下子推出住宅3箭，要「打囤房」、「擴大青安貸款」、「加碼社會住宅」的政策。這7年早就應當有積極作為來回應民怨，為什麼等到選舉才端出來？

他說，首先要檢視蔡英文2016年剛上台推出的房市3箭住宅政策，包括「改革房產稅制」、「健全租屋體系」、還有「8年要建20萬戶社會住宅」。前兩項幾乎跳票，最後一項社會住宅目前只興建7萬多戶，離20萬戶的目標還很遙遠。現在賴清德包山包海說16年要蓋50萬戶，這樣會不會膨風、膨脹太過度了？好像在菜市場草率隨興的喊價，政見不是喊了就會兌現，是要被檢驗的。

賴士葆指出，他過去曾經提出修法，針對囤房要提高稅率，卻被蔡政府封殺，蔡政府口口聲聲的居住正義，卻是不公不義地擋法案，真的太偽善。當時財政部長蘇建榮將責任推給地方政府，所以反對修法。內政部次長花敬群表示囤房稅是抑制炒房的一帖藥，但不是唯一解方，且有副作用，還堅稱台灣沒有做囤房稅的條件，配套措施也做不出來。現在賴清德要打囤房，以上的論述該如何自圓其說？還有 過去封殺在野黨修囤房稅，要不要道歉？過去幾年漠視房價高漲沒有積極的作為，現在喊居住正義，真的太遲了。