7月1日下午，中國人民銀行召開領導幹部會議。中共中央組織部有關負責人宣佈：潘功勝任中國人民銀行黨委書記，免去副行長郭樹清的中國人民銀行黨委書記職務、行長易綱的中國人民銀行黨委副書記職務。這也代表現任人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝將接替易綱，擔任行長。

中共中央政治局昨開會，傳出拍板央行一把手人選。65歲的易綱已於今年3月擔任全國政協經濟委員會副主任。之前曾傳中信集團董事長朱鶴新將出掌人行，但最新消息是潘功勝扶正。

潘功勝在中共二十大沒有安排為中央委員或候補委員，故頗令人意外。

60歲的潘功勝，安徽人，1999年4月加入中國共產黨，中國人民大學經濟學博士，也曾在英國劍橋大學及美國哈佛大學從事研究。他出身中國工商銀行，曾任深圳市分行副行長、總行董事會辦公室主任、戰略管理與投資關係部總經理。2008年轉任中國農業銀行副行長，2012年6月調任中國人民銀行副行長，已經擔任人行副行長足足10年，金融管理經驗非常豐富。