環保署今天審查「協和電廠更新改建計畫」，未料在立委接連程序發言的杯革下，程序議題就進行近4小時，為了加速進行，環評委員專案小組主席簡連貴指示環評委員改在其他會議室用視訊會議採線上會議，公民意見改採call out提供意見。立法委員、記者、公民、地方政府、開發單位等完全隔離，環團痛批反民主，數位發言的民眾痛批黑箱。

「可恥的行為，環保署就為規避審查與討論」，護海公投領銜人王醒之痛批，5000多頁的環評書件中，對基隆港營運環評僅有2頁，且引用的水工模擬為3年前，但明明今年的水工模擬及操船有高度疑慮，甚至有碰撞的危險。

王醒之批評，環評書件錯誤百出、虛偽扭造，呼籲環委好好審查不要做環保署及經濟部的打手，拿出專業，而不是用反民主、讓環評程序倒退10年，為天大的羞恥，不要把所有的賭注都壓在這一刻。

守護外木山小組表示，現正進行協和四接填海造地環評專五審，在多位立法委員提出的程序問題和疑義尚未釐清前，環評會即在沒有任何說明的狀況下，將環保署人員及環評委員移到另一間會議室，與立法委員、記者與公民完全隔離。此舉完全讓環評會的公民參與形同虛設，讓環評審查淪為黑箱，更是環保署迴避公民監督極度反民主的作為。守護外木山行動小組要求立即停止違法環評會議，立即散會。