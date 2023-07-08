農業發展受氣候異常影響愈趨嚴峻，立法委員江啟臣為協助山城農友解決問題，日前於新社區農會舉辦座談會，邀集農業單位與農友討論面臨的問題。（立委江啟臣辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

農業發展受氣候異常影響越趨嚴峻，立法委員江啟臣為協助山城農友解決問題，日前於新社區農會舉辦座談會，邀請中央、地方農政單位與農民共同討論農業發展議題，面對面解決農民所遭遇的各項問題，同時提供議題作為未來推動政策的參考依據。

會議共有13個議案，除了友善環境資材計畫補助、農產品受進口損害救助金、國產農機補助項目增列等議題，也針對氣候變遷下果樹栽種與農作物保險推動議題進行討論，更有如香菇產業設施朝向淨零排碳發展、智慧農業推廣、產銷履歷資格認證、農業人口老化問題等問題。

其中，有關友善環境資材計畫補助，農委會允諾協助增加補助。農委會副主委陳添壽說，主委陳吉仲已於日前「化學農業10年減半檢討會議中」允諾增加補助金額，後續將於農發基金預算額度內調整支應。至於香菇切片機、香菇選別機、瓦斯型香菇烘乾機是否列入農糧署國產農機補助，將會檢討研議。

現場農友表示，新社香菇約占全台產量45％，但根據2019至2023年統計資訊顯示，乾香菇進口數量年年增加，至2023年已達719.9公噸，且截至今年3月28日止進口等待量已達647.91噸，造成國產乾香菇價格混亂至崩跌，希望農委會能將進口乾香菇類收取權利金挹注農損基金直接回饋菇農，農委會將再研議。

江啟臣表示，台中、南投是全台香菇最重要的產區，請農政單位務必加強輔導國產香菇，除持續查驗走私進口，也應將上述意見列入政策推動項目。

江啟臣指出，農業發展是山城最重要的議題之一，這幾年氣候異常加上缺水問題，生產栽種不穩定，也導致價格波動大，嚴重影響農友生計。他強調，農業發展已是國家安全議題，保障國產農業是政府的責任，政府必須與農民站在同一陣線。