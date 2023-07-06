侯友宜出席美國慶酒會 江啟臣透露：駐台使節對他相當好奇

美國在台協會（AIT）今晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，新北市長侯友宜獲邀前往參加，侯友宜身邊除有祕書處長饒慶鈺，還有國民黨立委江啟臣與學者黃介正等人。江啟臣事後在門口受訪時透露，侯市長除與AIT處長孫曉雅談話，包括歐盟駐台、印度駐台與其他亞洲國家駐台人員都有互相打招呼與簡單交談，他們對侯友宜都很有興趣，希望侯有機會能夠訪問他們國家。

江啟臣說，這是很好的國際互動社交場合，除了各國駐台有人，他也有介紹美國共和黨眾議員參訪團給市長認識，這樣國際社交場合，對彼此了解都有幫助。

侯今天參加活動帶了不少隨行人員，準備充足。江啟臣表示，這是他們該做的，侯現在是代表國民黨的總統候選人，國民黨過去在對外與涉外工作都有不同領域人才，市長有需要幫忙，自然而然會把認識的人介紹給市長，他們也想認識市長。

江也透露，侯友宜與處長孫曉雅不僅有拍照交談，孫曉雅送完蔡英文總統離開後，還特地回來找侯市長聊天。