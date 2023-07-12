新北萬金石馬拉松獲得美國「國際責任運動銀標章」，新北市體育處長洪玉玲今在市政會議將證書，獻給新北市長侯友宜，侯友宜表示，萬金石馬拉松是全台第一個得到銀標章的運動賽事，因賽事辦理過程中倡議永續、落實環保政策，未來我們在辦理任何活動，都要記得永續發展是每個人應盡的責任。

體育處說明，美國責任運動協會的國際責任運動標章分為認證標章、銀標章、金標章及長青標章，象徵在社會、環境及經濟層面上，降低對環境衝擊，比照世界六大馬芝加哥及倫敦馬拉松，對環境永續表示負責。

新北市萬金石馬拉松率全台之先取得銀標章，期望帶領國內路跑賽事共同打造對環境友善的運動賽事。ISO 20121是依據PDCA流程，透過利害關係人的反饋、檢視流程、調整改善，產製屬於萬金石馬拉松的管理系統，打造符合期待的高品質賽事。

此外，2023年萬金石賽事碳排為每人公里0.35公斤，未來將以此為減碳基準線，逐年遞減10％，預計每年減少385公斤的碳排，相當於騎機車環台8圈的碳排放量。