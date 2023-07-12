環保署日前公布111年度源頭減量及資源回收工作績效考核計畫考核成績，新竹縣再度獲頒最高榮譽「特優獎」，是新竹縣連續第10年受到環保署的肯定，另新豐、新埔、關西及寶山4個鄉鎮也獲頒特優獎。

縣長楊文科在主管會報頒獎表揚績優鄉鎮市公所，並頒發獎勵金作為鼓勵，感謝環保局、各鄉鎮市公所及鄉親的努力，每年一步一腳印讓資源回收率逐年提升，也期許縣民持續做好垃圾分類，減少使用一次性用品，共同營造永續幸福城的美好生活。

楊文科表示，獲此榮譽歸功於全體縣民積極配合縣府資源回收相關政策，也有賴環保局及各鄉鎮市公所從減量、回收、宣導、永續等四個面向致力推動資源回收工作，使新竹縣資源回收量由2014年的7萬8929公噸，成長至去年的16萬4400公噸，資源回收率由42.81％提升至59.22％。

環保局長朱振群表示，縣府推動資收相關政策，包括建立二手物品交換據點，會議活動減少一次性產品，輔導餐飲業提供可重複清洗餐盒，推動公有市場、夜市、商圈不主動提供一次用產品，加強垃圾破袋查核，補助社區設置標示及改造設施成為資源回收示範空間，結合在地企業設置智慧回收機，以多元方式宣導資源回收。

榮獲特優獎的新豐鄉公所，結合低碳，帶領環保志工運用廢棄棧板及冰箱設置開心農場及漂書站，作為資收物再利用示範。新埔鎮公所針對公有市場及社區，實施定點定時收運服務來提高資收率。

寶山鄉公所執行資收率高達80％，帶領民眾運用廢紙箱、舊衣、塑膠叉等資收物創作藝術品。關西鎮公所嚴格執行垃圾分類，並將公有廳舍屋頂綠美化，善用廚餘作為栽培土，垃圾減量再利用成效佳。