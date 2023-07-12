縣府興建「新竹縣綜合社會福利館」將正式啟用，1樓設有公設民營托嬰中心，預計收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名，設籍新竹縣的幼兒及家長申請報名到19日截止，13日舉辦招生說明會，開放家長參觀。

縣長楊文科指出，縣內已有1處公設民營托嬰中心及4處社區公共托育家園，現新增第2處托嬰中心，期望能降低家長育兒負擔，鼓勵結婚男女多多生養。

社會處長陳欣怡表示，公設民營綜合社會福利館托嬰中心，位在竹北市衛生局後方，空間準備豐富教具，分區分齡設計，中心托育比為1比4，期望能使收托的嬰幼兒受到良好的照顧，預計分為2個月至12個月、13個月至24個月兩班各16個名額，收托時間為週一至週五的上午7時30分至下午5時30分，延後托育時間則為5時30分至下午7時。

該中心收托順序第一序位以5名為限，以弱勢家庭、具有原住民身份的嬰幼兒、發展遲緩或持有輕度身心障礙證明的嬰幼兒、嬰幼兒的手足或父母或監護人之一為中度以上身心障礙者優先。第二序位則限2名，為該托嬰中心員工的嬰幼兒。第三序位25名，為設籍新竹縣一般家庭的嬰幼兒。

報名的嬰幼兒須設籍於新竹縣，即日起至7月19日止，於上午9時至12時、下午1時至5時，可於新竹縣公設民營綜合社會福利館托嬰中心一樓行政櫃檯辦理登記，需攜帶登記表、申請書、戶口名簿正本或近3個月的戶籍謄本正本及影本、父母私章，若委託他人辦理，則須攜帶申請委託書，第一、第二序位者則應備妥相關證明文件。