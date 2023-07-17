頭份市長羅雪珠宣布好消息，頭份親子館預計8月底完工。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市近年科技產業進駐，人口呈現正成長，是苗栗唯一破10萬人口的鄉鎮市，為提供更好育兒環境，縣府前年投入1.62億元興建首座大型室內親子館。頭份市長羅雪珠在臉書分享好消息，她提及親子館預計在今年8月底完工，且頭份市昌隆廣場社區新建工程即將完工，屆時建商將回饋2塊托嬰中心用地，頭份市將有10家公司營托嬰幼兒園。

苗栗縣政府為提供家長與6歲以下孩童享受優質親子共玩、安全遊戲空間和育兒資源，2021年利用頭份市后庄國小文小六用地，斥資1億6200萬元，辦理頭份市兒童及青少年育樂設施統包工程，規畫興建縣內首座室內親子館。

頭份親子館總樓地板面積約2050平方公尺，分別為1棟主館1至2樓鋼構造、1棟副館3層鋼構造及連通空橋。

主館1層至2層空間規畫親子休憩區、遊戲區1，提供0到2歲的幼年孩童遊戲、遊戲區2則提供3到6歲孩童嬉戲空間，大肢體活動空間。

另有門廳原野樹屋區、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區包含沙坑樹穴、小汽車區、結合爬網及滑梯遊具設施，還有半戶外戲水區、屋頂花園、廁所等設施。

副館1至3層空間則規畫閱覽區、諮詢室、手創藝術教室等活動空間。

苗栗縣長鍾東錦本月初會同縣府水利處、社會處主管與多位議員視察親子館工程聽取簡報，對於工程進度及施工規畫表示肯定。

頭份市長羅雪珠近日在臉書發布好消息，她說，親子館工程目前工程進度已經達到近98％，這意味著離完工只剩下1小段路，代表這個夢想逐漸變為現實。

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羅雪珠表示，希望親子館在8月底完工後盡快完成驗收，讓大家能夠享受到更多的親子活動和設施，相信這個親子館將成為一個溫馨、舒適和有愛心的場所，讓父母和孩子們共度美好時光，建立更深厚的家庭關係。

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此外，頭份市目前僅有8家公私立托嬰中心，明顯不足以滿足日益增長的出生率。因此她也和縣府一起積極地了解情況並進行規畫安排。

好消息是頭份市昌隆廣場社區新建工程即將完工，屆時建商將回饋2塊托嬰中心用地，這將使頭份市的公私營托嬰中心總數增加到10所，希望通過這一舉措能夠更好地滿足新手爸媽們的需求。

水利處長楊明鐃表示，親子館預計8月底完工，後續將取得使用執照以及申請綠建築，未來將移交給社會處管理維護，開放後將有完善的親子空間。

社會處長楊文志說，頭份市昌隆廣場社區新建工程，為集合式住宅，今年底將完工，因為獎勵回饋空間，將提供2處各60坪的設施空間，縣府取得用地後，預計規畫設置公辦民營的托嬰中心。