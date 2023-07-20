立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今（20）日召開記者會，揭露新竹市某私立幼兒園，以另設補習班方式違法經營幼兒照顧業務，並疑似涉及幼兒性暴力事件。（王婉諭提供／楊亞璇台北傳真）

立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今（20）日召開記者會，揭露新竹市某私立幼兒園，以另設補習班方式違法經營幼兒照顧業務，並疑似涉及幼兒性暴力事件，呼籲中央積極處理業者以補習班立案、卻偽裝幼兒園違法招生的情形。

被害幼兒家長指出，孩子2、3歲，表示過不想上學的訊號，當時3、4月間孩子很焦慮、很常生病，孩子有一次腸子發炎去急診，單純以後孩子只是生病，誰會想到腸子發炎還要確認其他的地方。

家長說，她的孩子在狼師離開職務之後，才敢向媽媽說出遭遇，並用肢體語言表達，她在聽聞孩子說法後，心急前去詢問業者，然而業者不但沒有給予協助，表示不清楚狼師中文姓名、不知道性平通報流程，之後甚至以一連串行為試圖掩蓋事實，第一，聲稱監視器影像畫面均無保存跟備份，第二，舉辦家長說明會，要求家長轉換合約，將原先的教保服務契約書改為補習班契約，第三，要求家長對外說明要統一說法，向主管機關表明自始就讀的就是補習班。

被害幼兒家長拿出先前簽訂的教保服務契約及收費單控訴，他們自始至終都認為讓孩子就讀的是幼兒園，業者用兩面手法來矇騙家長，使家長將孩子送到違法經營的場所就讀，直到孩子發生危險後，他們才發現狼師根本不具有教保員或幼兒園教師資格，只是一位工讀生。

被害幼兒家長泣訴，她因為遭到欺騙而讓孩子遭遇危險，感到非常自責與煎熬，對於因本案要轉學的學生與家長感到抱歉，但自己的孩子也是受害者，希望能保護孩子不受傷害。

新竹市議員蔡惠婷指出，該業者過往前科累累，於 2018 年時，因為違法收托 14 名嬰幼兒遭裁罰6萬，再過2個月，又因為違法收托而被裁罰38萬。在 2019 年，位在二樓的托嬰中心起火，而這次違法經營的幼兒園地點，也位在同棟大樓，業者違法經營幼兒園部分，目前已遭新竹市政府裁罰，也勒令補習班停止招生學齡前幼兒，對此新竹市政府作為予以肯定。

蔡惠婷說明，幼兒園的相關法規為《幼兒園及其分班基本設施設備標準》，該準則中針對師生比、師資、樓層與面積、設施設備、課程內容、評鑑機制均有明確規範；相較之下補習班的規範為《短期補習班設立及管理準則》，在師生比、師資、樓層與面積、安全設施等都寬鬆許多，也成了業者規避責任的灰色空間。

蔡議員呼籲教育部修正補教法，增訂補習班招收 6 歲以下幼兒進行全日托照顧時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼照法相關規定。此外，明定其辦理應報直轄市、縣(市)主管機關核准，並加註於立案證書上，以供家長辨別。

全教總幼教委員會主任委員楊逸飛指出，台灣違法經營幼兒園案例層出不窮，實是貽笑國際，簡直是詐騙集團的幫兇。相關法規已明確規範，補習班不得兼營幼兒園，但全教總過去早已發現這是補習班違規最常見的態樣，亦即業者會以 A 名稱立案補習班、再以同樣 A 名稱立案幼兒園，且地址設在同處或隔壁，意圖混淆家長。

楊逸飛呼籲，政府立即可開始比對補習班名稱與幼兒園名稱相似度，緊急撤查此類名稱、地址相近的業者，是否有相關違法經營幼兒照顧業務的情形。

立法委員王婉諭說明，攤開過往案例，補習班違法經營幼兒園的情形並非單一個案，2022 年監察院曾提出糾正。此外，根據統計，目前全國有 1 萬 7747 家補習班，但各縣市政府負責補習班業務的總人數僅 52 人，平均每個人要稽查 340 家補習班，兩者不成比例。王婉諭立委呼籲中央政府，應看見此一亂象，並加強地方政府對短期補習班的稽查力道。

王婉諭表示，在兒童疑似遭到性侵或暴力對待的案件中，需要面對蒐證不易以及孩子證言不容易受到採納的結構性困境。相對的，幼教人員也需要在遭受指控後，有機會釐清事實真相，呼籲，政府應積極提升證據保全的可能性。除了研議幼兒園裝設監視器外，在司法調查上也應盡可能透過友善兒少被害人的方式，例如：落實兒少性侵減少陳述程序、善用司法詢問員角色，進行真相的探求，讓孩子能順利說出自己的經驗、同時提升證詞可信度。