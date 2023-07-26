近期高市府環保局多次接獲路竹地區民眾陳情畜牧場周邊有異味飄散且出現畜牧糞便堆積的狀況，環保局發現場外排溝有蓄積糞便或廢水未妥善收集及繞流排放等情形。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

近期高雄路竹地區民眾向高市府環保局陳情，稱在畜牧場周邊有聞到異味飄散且出現畜牧糞便堆積狀況，環保局接獲通報後，立即派員到場稽查，發現場外排溝有蓄積糞便或廢水未妥善收集及繞流排放等情形，環保局依廢清法及水汙法裁罰。

高雄市路竹區竹東里民眾表示，近來約莫晚間7時至8時起就會聞到豬屎味，有時還會混雜雞屎味或工廠的廢水氣味，就是一股很沉、很嗆鼻的異味，令人作噁，有不少民眾都紛紛向當地里長反應。

環保局指出，近日經常接獲北高雄民眾向他們反映畜牧場外有異味飄散或畜牧糞便堆積情事，環保局隨即派員於畜牧場場內及場外全面稽查，多次發現場外排溝有蓄積糞便或廢水未妥善收集及繞流排放的情形，已依法告發處分違法畜牧業者。

北高雄包括路竹、田寮、杉林、湖內、橋頭等地陸續接獲民眾陳情有動物排泄物異味飄散，根據環保局統計，自今年1月1日迄今，畜牧業違反水汙法有13起案件，共裁處10萬2000元；違反廢清法則有9件，裁處3萬9600元，合計裁處22件次，裁處金額14萬1600元罰鍰。

高市府環保局表示，未來將持續針對北高雄微型感測站出現高值的熱點區域加強人力巡查，並輔以熱顯像空拍機進行夜間熱源搜索，遏止夜間異味汙染，藉以維護空氣品質。若查獲畜牧業者違反廢清法者將對其裁處6000元至300萬元罰鍰；違反水汙法者則可裁處6萬元至2000萬元以下罰鍰。