頭份市運動公園水漾步道已開放小朋友戲水。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市運動公園水漾步道已開放小朋友戲水，頭份市長羅雪珠歡迎小朋友同來消暑。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市運動公園水漾步道已開放小朋友戲水，頭份市公所加長戲水步道。（謝明俊攝）

今年夏天出現超高溫，讓許多民眾為酷暑所苦，頭份市公所在頭份市運動公園原本建置的水漾步道，受到許多小朋友喜愛，頭份市長羅雪珠為了提供小朋友更大的戲水空間，特別籌資加長水漾步道長度，並爭取工程驗收完成，於日前開放給所有小朋友戲水消暑，大獲家長和小朋友的好評。

頭份市公所原本建置的水漾步道僅有一段，經推出開放給小朋友戲水，受到小朋友們喜愛後，頭份市長羅雪珠決定將水漾步道起頭涼亭部分，環繞涼亭加設一圈戲水步道，加大戲水空間供更多小朋友玩樂，工程自去年開始動工，並於月前完工後，市公所積極趕辦驗收程序，最後趕在7月中旬完成驗收。

由於今年暑熱異常，羅雪珠在完成水漾步道驗收後，立即決定從15日開放給全小朋友體驗新的水漾步道，除了加長的步道，新工程並在步道入口新增花架遮陽美化環境，並於涼亭周邊環狀水道新增噴水設施，提供大小朋友更棒的休閒體驗。

目前水漾步道開放時間為每週2、3、5、6、日下午3時至7時，每週1、4則為設備保養日，如果遇到颱風、豪雨等特殊情形也會暫停開放。羅雪珠強調，水漾步道噴水設施衛生安全有保障，用水是使用循環過濾系統，並且會做定期保養消毒，來確保水質的健康安全。

羅雪珠同時也需要各位鄉親朋友的配合，共同維護設施的衛生安全，請勿請鞋進入水道與奔跑，以防止滑倒意外，另外也請不要攜帶寵物進入水池一同戲水，以確保公共空間的整潔。