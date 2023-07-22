蘇花安工程通過部落段，上午由得吉利部落在崇德多功能活動中心投票，族人出席踴躍。（王志偉攝）

蘇花安工程通過部落段，上午由得吉利部落在崇德多功能活動中心投票，族人出席踴躍。（王志偉攝）

蘇花安南段位於花蓮和仁到崇德段，崇德得吉利部落會議今舉行諮商同意投票，工作人員紀錄。（王志偉攝）

交通部公路總局推動蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），規劃路線大致底定，不過花蓮路段通過4個部落，依原基法21條開發需取得部落諮商投票同應。今天上午由秀林鄉得吉利部落（崇德）舉行投票，投票結果同意大於不同意，也代表蘇花安南段有關崇德服務區、崇德高架橋路段定案，未來崇德段假日大塞車現況也將改善，蘇花安工程預計今年進入環評審查，目標2025年動工，2032年完工。

蘇花安路段，分北段東澳－南澳（9.3公里）以及南段和平－和中（1.8公里）、和仁－崇德（14.3公里）共3個路段，涉及部落公有地，需依照原基法21條針對沿線共7個關係部落進行諮商同意投票，其中東澳－南澳段的2個部落6月底通過。

花蓮縣和仁－崇德段的2個部落，包括本月15日已投票的秀林鄉和仁的卡那岸部落、以及今天投票通過的崇德村得吉利部落，另和平－和中段的2個關係部落，和中吾谷子部落上月底開會流會，擇期再辦，和平克尼布部落本月26日晚間進行諮商投票，公路總局希望能在8月底全部完成，以利後續環評審查等程序。

今天投票設5個題目，最重要的是以外環道避開崇德部落路段及在崇德下台地設置服務區兩項。秀林鄉得吉利部落共490戶，在蘇花安沿線7個部落人口最多，依規定需要半數出席，出席者過半數同意，才算通過。

上午8時起在崇德多功能活動中心投票，若流會仍需再次召開部落會議，因此投票到了截止前半小時，出席人數仍不足，地方人士透過麥克風廣播希望部落族人踴躍投票，可充分表達意見。

部落會議主席胡明雄宣投票截止，進行開票，對於外環道避開崇德部落，有出席人數過半數的230戶同意，另有25票不同意、6張無效票；服務區也獲224張同意票，17人不同意，無效票20票，諮商同意投票通過。

蘇花改工程處長李宗仁受訪說，蘇花安南段規畫在都市計畫區與保安林界線，沿著部落旁施作，以外環道避開崇德市區，將有10.2公里的長隧道，崇德段塞車得以改善，另外會在崇德下台地設置大型服務區，將是全台第一座省道服務區，可讓過路民眾休憩，也提供空間、就業機會給部落族人。今天諮商同意結果，代表蘇花安南（花蓮）、北（宜蘭）兩段大致定案，占全線85％。

李宗仁表示，希望盡速取得全數部落同意，趕在年底前將部落會議結論附在環評計畫書，送到環保署，進入環評程序，但一切必須尊重部落會議的決定。

部落會議主席胡民雄也說，投票結果是部落族人意志的展現，但也希望公路總局不要說投票過了，將來就不理會部落意見，應誠懇和部落溝通後續開發的細節、合理的補償方案。