去年九合一大選，中選會不開放確診民眾到場投票，引發違憲疑慮。監察院今（26）日指出，指揮中心及中選會相關決策未能完全符合最小侵害手段及比例原則，要求中選會、衛福部檢討。時代力量發言人余佳蒨炮轟，中選會始終對時代力量提出的相關辦法與配套充耳不聞，以防疫作為推託之詞，放任人民投票權被剝奪，侵害人民的投票權，呼籲中選會別再蓄意拖延公投電子連署。

余佳蒨表示，從去年開始，時代力量就多次透過記者會、提出臨時提案，要求中選會和疫情指揮中心採用延長投票、分流投票或任何適當的方式，保障被隔離和檢疫者的投票權。然而，中選會始終對時代力量提出的相關辦法與配套充耳不聞，以防疫作為推託之詞，放任人民投票權被剝奪，侵害人民的投票權。

余佳蒨強調，對比教育部與大考中心積極應變，彈性規畫確診考生及居家隔離者應試，中選會卻選擇便宜行事，強制沒收數萬人的投票權，完全是行政怠惰，犧牲選民權利。

余佳蒨重申，中選會的失職怠惰不只這一樁，2017年公投法修法通過了快6年了，在公投電子連署系統至今還沒上線，不斷地因為各種理由、頻繁改變預計系統上線的期程，持續拖延，毫無實質進度。余批評，內政部及中選會對制度缺失的漠視，造成民主參與的破口持續存在，對此時代力量完全不能接受。

余佳蒨呼籲，請中選會將公投電子連署系統建置到位，提出具體的上線期程規畫，定期向大眾報告進度，不要一再拖延。