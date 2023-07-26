總統蔡英文25日確診新冠肺炎，取消公開行程接受醫療團隊照顧，國民黨台北市議員楊植斗大酸「合理懷疑她只是不想去勘災而已」，卻遭各界砲轟、已緊急道歉，不過針對被揶揄「摔到頭」一事，他也做出回應。

蔡英文昨日確診後，在臉書發文透露自己症狀輕微沒有大礙，但在醫療團隊的建議下，還是取消了下午的公開行程休養，並提醒民眾颱風將至，請避免前往危險場所或從事高風險活動，多留意氣象資訊，並做好防颱準備。

楊植斗則在臉書上表示「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已」，結果引爆網友不滿，事後他向蔡道歉，說自己發文時思慮不周，以後不會再拿身體健康作文章。

不過網友卻仍持續洗版，甚至連衛福部次長王必勝也留言酸「上次摔到頭沒有好嗎」，讓楊植斗再度回應，稱不介意大家拿此事開玩笑，因為摔倒事件發生後，當時的女朋友不眠不休照顧他，讓他下定決心做出承諾，兩人一起往前走，並在2022九合一選舉前夕登記結婚，「我感謝那場意外，讓我知道什麼才是人生的珍視」。

楊植斗去年拜票站路口時，不慎從自己準備的小型演講台摔下，不只四腳朝天，後腦還重重落地，久久無法起身，接受檢查後有輕微腦震盪的症狀，住院休養多日，國民黨內諸多大咖輪流出面當「分身」協助拜票，最後順利當選。