有著「美聲天王」別稱的歌手林志炫，近期在多地展開ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會，於5月才攻蛋開唱的他，日前在大陸接續其他場次的演出。誰料，卻傳出他在台上不慎失足跌倒，更有相關畫面流出，而林志炫對此也在微博上發文曝光傷勢近況。

林志炫上月29日在大陸合肥市開唱，誰料在謝幕環節，他在舞台各處對著粉絲鞠躬致意時，看似未注意到腳下，在跑步中踉蹌了一下，並在舞台上跌倒。雖然身旁有人急忙過來攙扶，而他也拎著鞋子繼續在台上奔走，看似並無大礙，但相關畫面流出後，仍讓粉絲感到十分心疼。

相關畫面在社群上曝光後，由於林志炫跌倒當下並未在台上多做回應，因而引來粉絲關心。對此，林志炫事後也在微博上發文，寫下：「我沒事，請大家放心，晚安。」等字句，透露跌倒所造成的傷勢並無大礙，向粉絲報平安。

貼文PO出後，有不少粉絲在底下留言，表示：「沒事就好，下次穿短褲就不會絆倒自己了」、「雖然我的萌點是軟妹平地摔，但不要真摔啊！。」此外，由於林志炫並未因此受到嚴重的傷勢，也使不少粉絲將關注焦點放在他事後拎鞋跑走的逗趣畫面，指出：「雖然跌倒了很心疼，但提著鞋跑及揮鞋說再見也太可愛了。」