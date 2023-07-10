嘉義火車前驚傳街友衝突， 導致71歲街友重傷不治案件。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義火車前驚傳街友衝突，其中一名71歲男子扭打後重傷不治！嘉義火車站清潔人員在廁所內發現葉姓男子趴地無意識，經緊急送醫宣不治，鐵路警察從監視器發現死者6日凌晨曾與莊姓街友扭打，過程中後腦撞擊一度倒地不起，認為莊男涉嫌傷害致死罪，昨逮到莊男移送嘉義地檢署，檢方聲押獲准。

檢警表示，從嘉義車站前的監視器畫面顯示，莊姓男街友6日凌晨3時33分，與住在民雄鄉，經常在火車站一帶遊蕩的葉男由故爭執起口角，兩人扭打在一起，莊男抱住葉男雙雙跌倒在地，當時葉男後腦有撞擊地面，莊男見對方倒地自行離開現場，葉男起身後就走進車站前的殘障廁所，直到一早被清潔人員發現。

葉男最後由救護車送醫搶救，因病情惡化，8日上午宣告不治，昨法醫相驗，研判死者身體無明顯外傷，僅有頭部外傷，併顱骨骨折、硬腦膜下出血及腦幹功能衰竭等，而鐵路警察昨已逮到莊男，依傷害致死罪移送嘉義地檢署偵辦。

據莊男聲稱，他不認識死者葉男，卻不願說明兩人起爭執的原因，昨晚檢方複訊後，以有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，莊男雖坦承有傷害葉男，但否認因此造成對方死亡，依診斷證明書所載葉男傷勢，顯然是受外力所造成，莊男涉傷害致死罪嫌疑重大，加上莊男平日未住在戶籍地，有時睡在區公所，無固定住居所，有相當理由認為有逃亡之虞，因此裁定羈押。