台南地檢署蒐證1個多月，6日搜索郭信良服務處、住處及辦公室等10餘處地點，經檢方漏夜問訊，以郭信良、佃西里長高進見疑向某工程顧問公司負責人收賄及藉勢藉端勒索1000多萬元，認郭、高涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有勾串共犯或證人之虞等事由，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見。

檢調6日兵分多路大陣仗搜索郭信良服務處、住處及市府地政局等10餘處地點，並帶回郭信良、佃西里長高進見、當舖業者蔡連博等19人偵訊，除了郭信良、高進見聲押，當舖業者蔡連博經檢察官諭知30萬元交保，某工程顧問公司負責人及其餘證人10人請回；另涉犯偽證罪的高姓被告等4人5萬元交保。

台南地檢署指出，本案為鍾和憲檢察長前於橋頭地方檢察署任職期間，經高雄市調查處以某工程顧問公司負責人，於辦理多起市地重劃案以虛增人頭地主方式，涉嫌詐欺等違法行為情資，報請該署指揮偵辦，鍾和憲指派主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇共同偵辦該案，5月3日指揮高雄市調查處等單位執行該弊案。

檢調初步查悉郭信良、高進見疑向某工程顧問公司負責人收賄及藉勢藉端勒索1000餘萬元，惟因本案涉案人為前議長，且相關涉案人及犯罪地大多在台南地檢署轄區，鍾檢察長經與橋頭地檢署新任張春暉檢察長協調，請高雄市調查處就該案本署有管轄權部分另行報請本署偵辦，並隨即指派台南地檢署主任檢察官吳維仁、檢察官林怡君及徐書翰共同組成專案小組持續偵辦。專案小組成員1個多月來蒐證及調取相關物證分析，7月6日上午執行搜索，將相關涉案人帶回偵訊。