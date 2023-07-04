台南市登革熱疫情燒不停，市府團隊正大刀闊斧開罰不配合孳清的民眾；不料，市府衛生局卻清查發現，從2018到2021年竟然還有348張未結案的登革熱罰單，其中有43張即將到期，除加派人力加速完成催繳作業外，還為此召開考績會，懲處彭姓承辦人員2支申誡並調離原職務，另還依涉及偽造文書與登載不實等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

衛生局指出，今年2月中旬得知有同仁沒有積極催繳後，立即清查2018至2021年的未結案處分書，發現共有348案，局長蘇世斌除指示登革熱防治中心協助辦理催繳及行政執行程序外，還要求每周在局務會議列管辦理進度，除優先完成2018年的43案，2019到2021年的305案也已陸續完成催繳作業，並沒有逾期案件影響市庫收入。

衛生局表示，依《傳染病防治法》發現有孳生源即可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。經查348張未結案的裁處書，分別是2018年43案、2019年50案、2020年106案、2021年149案，歲入保留未入帳的金額共99萬6000元。

至於登革熱處分書開罰3000元，可移送行政執行的年限是5年，衛生局強調，經催繳後仍未繳的民眾，將移請行政執行署台南分署協助強制執行。

衛生局副局長林碧芬認為，近幾年因新冠肺炎疫情嚴峻，該局疾病管制科人員工作忙碌，才會造成疏忽，事後彭姓承辦人員因工作態度不積極，已在4月召開考績會，決議給予2支申誡處分並調離原職；此外，他另涉偽造文書與登載不實等罪，也已移送地檢署偵辦。